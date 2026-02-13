AC Milan affronte Pisa en Serie A (J25)

Le coup d’envoi de la 25e journée de Serie A sera donné vendredi soir à l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani : Pise reçoit l’AC Milan à 19h45 GMT. Pour les Toscans, la rencontre revêt une importance cruciale dans la lutte pour le maintien, tandis que les Rossoneri espèrent ramener les trois points pour rester en course pour le Scudetto.

Les Milanais abordent le déplacement sereins sur le plan comptable, n’ayant pas connu la défaite en championnat depuis plusieurs mois. Portée par Christian Pulisic, l’équipe a montré de la régularité offensive récemment et a récolté dix points lors des quatre dernières journées. Adrien Rabiot, auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la précédente journée, confirme sa bonne forme, et le staff de Massimiliano Allegri voit son groupe partir avec la faveur des pronostics.

De son côté, le promu Pise traverse une période très délicate : le club reste sur treize rencontres sans victoire en Serie A. Après un match nul vierge contre Hellas Vérone le week-end dernier et malgré l’arrivée d’Oscar Hiljemark, l’équipe peine à inverser la tendance et voit son maintien sérieusement menacé.

Feuilles de match et chiffres clés

Sur l’ensemble de la saison, Pise n’a signé qu’une seule victoire en 24 sorties, remportée contre Cremonese (1-0) le 7 novembre. Les Réceptions à l’Arena Garibaldi sont devenues un point noir : le club toscan s’est incliné lors de cinq de ses six dernières rencontres à domicile. Le collectif dirigé autour de Matteo Moreo, auteur de cinq réalisations, reste à six points du 17e, Lecce, première équipe hors de la zone de relégation.