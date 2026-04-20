Abomey-Calavi: un vitrier cambriolé en pleine journée à Godomey

L’insécurité refait surface dans l’arrondissement de Godomey, au sein de la commune d’Abomey-Calavi. Vendredi 17 avril dernier, un vitrier domicilié au quartier Dékoungbé a été victime d’un cambriolage alors qu’il se trouvait à son lieu de travail.

Profitant de l’absence du propriétaire, des individus non identifiés se sont introduits par effraction dans son domicile, après avoir forcé la porte principale. La maison a été entièrement fouillée et plusieurs biens emportés.

Selon les informations recueillies, les malfaiteurs ont notamment dérobé une bouteille de gaz, un téléviseur, des verres ainsi que des documents personnels. À son retour, la victime a découvert un logement sens dessus dessous, avec des affaires éparpillées, des meubles déplacés et certains objets endommagés.

Àucun suspect n’a encore été interpellé. Une enquête a été ouverte par la Police républicaine afin d’identifier les auteurs de ce vol commis en plein jour et d’en établir les circonstances exactes.

Les autorités invitent toute personne disposant d’informations utiles à se rapprocher des services compétents. Un avertissement est également lancé aux éventuels receleurs d’objets volés.