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Abomey-Calavi: un mécanicien déposé en prison pour agression sexu3lle sur la femme de son ami

Un mécanicien a été placé en détention à la suite de son inculpation pour viol sur la conjointe d’un de ses amis, a appris Le Matinal auprès des autorités judiciaires.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
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Abomey-Calavi: un mécanicien déposé en prison pour agression sexu3lle sur la femme de son ami
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Les faits se seraient déroulés le 14 avril dernier selon 24haubenin à Maria Gleta, une localité de la commune d’Abomey-Calavi. Selon les éléments du dossier, l’auteur présumé, un homme exerçant comme mécanicien, aurait prétexté d’un service demandé par son ami pour s’introduire dans le domicile de ce dernier en son absence.

Selon les informations du média, le mécanicien a profité de l’absence de son ami et de la vulnérabilité de son épouse pour la contraindre à l’intimité.

Informé de la violence exercée sur son épouse, l’homme a immédiatement porté plainte au commissariat de Police de Houèdo. Les forces de l’ordre ont interpellé le mis en cause qui fut déposé en prison en attendant son l’ouverture de son procès.

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