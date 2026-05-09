Abomey-Calavi: un faux agent immobilier jugé pour escroquerie

Le Tribunal de première instance de première classe d’Abomey-Calavi a examiné, jeudi 8 mai 2026, une affaire d’escroquerie impliquant un jeune homme se présentant comme agent immobilier.

Selon les faits exposés à l’audience et rapportés par Fraternité, le prévenu aurait soutiré la somme de 589 000 francs CFA à un homme en décembre dernier, sous prétexte de lui trouver une chambre à louer. Pour convaincre sa victime, il l’aurait même conduite visiter une pièce dans une maison, avant de réclamer le paiement des frais liés à la location.

Après avoir encaissé l’argent, le supposé agent immobilier aurait multiplié les prétextes pour retarder l’installation du locataire, évoquant tour à tour des urgences ou des maladies. La victime, devenue méfiante, s’est rendue elle-même sur les lieux et a découvert que le prévenu n’était ni propriétaire ni mandaté pour louer la chambre.

Interpellé en janvier 2026, le jeune homme a été présenté devant le tribunal. Invité à se prononcer sur sa capacité à rembourser les 589 000 francs CFA, il a déclaré ne disposer d’aucune somme.

Le dossier a été renvoyé au 12 juin 2026 pour la suite de la procédure.