Abomey-Calavi: la Cour suprême annule l’installation de Bernard Gbénou et rétablit Gilbert Sètondji Boco à la tête de Glo-Djigbé

I Installé il y a trois mois à la tête de l’arrondissement de Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi, Bernard Gbénou va devoir céder son fauteuil sous une quinzaine de jours.

Par une décision rendue le 10 septembre 2026, la Cour suprême a prononcé l’annulation formelle des actes portant nomination et installation de Bernard Gbénou dans les fonctions de Chef d’arrondissement.

Donnant entièrement gain de cause au recours introduit par Gilbert Sètondji Boco, la haute juridiction enjoint à l’actuel occupant des lieux de restituer le véhicule de fonction et de remettre les clés des bureaux afin de permettre l’installation effective de Gilbert Sètondji Boco dans le délai prescrit de quinze jours.

Contexte politique et genèse du litige

Le contentieux remonte au mardi 4 mars 2025, date à laquelle Gilbert Sètondji Boco avait été suspendu de ses fonctions par l’ancien maire Evariste Ahouandjinou, un acte ultérieurement jugé contraire aux textes en vigueur.

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Cette suspension avait alors conduit l’élu local à quitter les rangs de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) pour rallier le Bloc républicain (BR).

Engagé sous sa nouvelle bannière politique, il avait mobilisé l’électorat local lors des élections communales du 11 janvier 2026, contribuant au succès du parti dans la localité et à la désignation d’un chef d’arrondissement issu de cette formation.

L’arrêt rendu par la Cour suprême vient ainsi clore un bras de fer administratif et électoral qui aura duré plus d’un an, redéfinissant l’équilibre de l’exécutif local au sein de l’arrondissement stratégique de Glo-Djigbé.