Abomey-Calavi: drame à Glo-Djigbé après une confession d’infidélité

​Un drame s’est produit dans la commune d’Abomey-Calavi, plus précisément dans l’arrondissement de Glo-Djigbé. Une jeune femme âgée de 24 ans a été retrouvée sans vie à son domicile, victime d’un suicide présumé.

​Selon les témoignages recueillis par Peace FM et rapportés par Africaho, la tragédie est survenue peu après que la défunte a fait des aveux à son conjoint, lui confessant avoir été infidèle.

À la suite de cette révélation, des tensions sont nées au sein du couple. Informée de la situation, la mère de la jeune dame qui réside à Abidjan a dépêché une médiatrice auprès du couple pour les réconcilier.

Mais la jeune dame qui s’est enfermée dans une chambre a obstinément refusé d’accueillir cette médiatrice. Face au refus, cette dernière décide de reporter sa mission. Malgré le départ de la médiatrice, le jeune femme qui s’est enfermée à double tour refuse d’ouvrir la porte même à son mari.

Le mmari a dû l’aide des voisins pour défoncer la porte mais c’était trop tard. La jeune dame est retrouvée sans vie dans la pièce. Elle aurait laissé avant son suicide présumé une lettre. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.