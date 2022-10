Abdoulaye Diop: « L’Afrique doit cesser d’être un terrain de bataille géopolitique… »

Au cours du 8ème Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a souhaité que l’Afrique cesse d’être un terrain de bataille géopolitique dans le seul but de monopoliser ses ressources.

Prenant part, le 25 octobre 2022, à une session plénière sur le thème « Crises globales et consolidation des souverainetés en Afrique« , lors du 8ème Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le ministre des Affaires Etrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a abordé les liens entre les atouts de l’Afrique (ressources naturelles et jeunesse africaine) et l’insécurité. Sur ce point, il a déclaré que « l’Afrique doit cesser d’être un terrain de bataille géopolitique dans le seul but de monopoliser ses ressources« .

Pour ce faire, il a insisté sur la prise en compte des intérêts vitaux des populations africaines et a également indiqué que c’est à l’Afrique de choisir ses partenaires, selon ses intérêts sans aucune injonction ou interférence dans les affaires intérieures.

Traiter l’Afrique d’égal à égal

Le chef de la diplomatie malienne a également évoqué la nécessité de la mutualisation des efforts pour faire face aux menaces. Sur ce sujet, il a invité les Africains à assurer un véritable leadership et à assumer pleinement leur part de responsabilité dans la gestion des questions de paix et sécurité en acceptant d’assurer le financement de la sécurité et la stabilité sur le continent.

Aussi, a-t-il insisté sur la nécessité de traiter l’Afrique d’égal à égal, invitant ainsi, les partenaires de l’Afrique à considérer le continent et les Africains comme de véritables partenaires capables de réfléchir et d’identifier leurs intérêts et à préserver ce qui est mieux pour eux. Il a fustigé le traitement à deux vitesses des relations internationales selon qu’il s’agisse de l’Afrique ou d’un autre pays ou continent.

« Il a corroboré cela par la demande faite auprès de la communauté internationale pour le financement du G5 Sahel pour quelques centaines de millions de dollars jamais mobilisés pendant plus de 6 ans et la diligence par laquelle la communauté internationale a mobilisé plus de 8 milliards de dollars au profit de l’Ukraine en quelques semaines », indique un communiqué officiel des autorités maliennes.