Abdoulaye Diaw prévient Sadio Mané et Cie pour la CAN: « Depuis 2010, aucune équipe…..»

Dans une interview accordée au journal Record, le chroniqueur Abdoulaye Diaw pense que le Sénégal aura fort à faire pour conserver sa couronne, alors que les champions d’Afrique rêvent de remporter la CAN 2023 pour la deuxième fois consécutive.

Dans moins de trois semaines, la planète foot vibrera au rythme de la CAN 2023. La compétition africaine se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Vainqueur de la précédente édition, la première dans l’histoire de ce pays d’Afrique de l’ouest, le Sénégal est également en course pour la défense de sa couronne. Une mission dantesque pour les Lions de la Téranga qui auront fort à faire face à l’élite du foot sur le continent.

C’est en tout cas, ce que pense le journaliste Abdoulaye dans une interview accordée au média Record. Invité à se prononcer sur la phase finale de cette 34è édition, le chroniqueur estime que les Sénégalais seront l’équipe à battre.

« Le Sénégal a un statut à défendre. Mais, en football il est plus facile de progresser que de rester au plafond. Aujourd’hui, le Sénégal donne l’impression d’être l’équipe au plafond. L’équipe championne est toujours dans le collimateur de ses adversaires. Une équipe qui gagne contre le champion en titre se taille une nouvelle réputation. C’est pourquoi, il est plus facile de gagner le titre que de le conserver. Enchaîner les trophées en Afrique est beaucoup plus difficile aujourd’hui », a d’abord déclaré le doyen Abdoulaye Diaw.

Toujours selon Diaw, les autres équipes vont tout faire pour barrer la route au champion d’Afrique en titre: « Chez l’adversaire, l’envie sera forte de barrer la route à l’équipe championne en titre. Alors, il faut jouer comme un leader. Le Sénégal est l’adversaire à battre. Il sera très attendu, surtout parce que nous avons deux pays voisins dans notre poule. Contre la Gambie, ce sera un derby. Face à la Guinée aussi ce sera un match disputé. Ils (la Guinée et la Gambie) se feront le plaisir de battre l’équipe championne en titre. »

Le Chroniqueur s’est exprimé sur la difficulté à enchaîner deux victoires d’affilées en finale de Coupe d’Afrique des nations. Un exploit qui n’a plus jamais été réalisé par une équipe africaine depuis l’Egypte en 2008 et 2010.

« Face aux champions, l’adversaire aura peur. C’est au Sénégal d’essayer de tirer profit de cette situation. Il faut absolument qu’on en tire profit. En football, il n’y a jamais d’équilibre. On est tout le temps à la recherche de l’équilibre et c’est difficile à réaliser. Depuis l’Egypte en 2008 et 2010, si je ne me trompe, aucune équipe n’a réussi à conserver son titre. Les supporters sénégalais n’auront pas la même pression que quand nous n’avions pas encore gagné le titre », a-t-il conclu. Pour rappel, le Sénégal est logé dans le groupe C, avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée.