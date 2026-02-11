Abakar Sylla présenté au FC Nantes : « un projet très concret »

Le FC Nantes a officialisé, mercredi, l’arrivée d’Abakar Sylla, défenseur ivoirien de 23 ans, prêté par le RC Strasbourg jusqu’à la fin de la saison. La présentation officielle s’est déroulée au centre d’entraînement de la Jonelière, quelques jours après son recrutement réalisé lors du dernier jour du mercato hivernal.

Le FC Nantes a officialisé, mercredi, l’arrivée d’Abakar Sylla, défenseur ivoirien de 23 ans, prêté par le RC Strasbourg jusqu’à la fin de la saison. La présentation officielle s’est déroulée au centre d’entraînement de la Jonelière, quelques jours après son recrutement réalisé lors du dernier jour du mercato hivernal.

Sylla a fait ses premiers pas sous le maillot nantais en entrant en jeu lors de la rencontre de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais, le week-end précédent. Avant son transfert, son temps de jeu en Alsace avait été limité : deux apparitions en championnat et une en Coupe de France lors de la première moitié de la saison.

Lors de sa prise de parole devant les médias, le jeune défenseur est revenu sur les facteurs qui l’ont poussé à rejoindre les Canaris, insistant sur la clarté du projet sportif qui lui a été exposé et sur la vision partagée avec le staff.

Motivations et attentes

Il a expliqué que son entretien avec l’entraîneur lui avait permis de mieux comprendre ce que le club attendait de lui et ce qu’il pourrait, en retour, apporter à l’équipe. Ces échanges l’ont convaincu immédiatement, car il s’est senti en phase avec les objectifs proposés.

Sylla a également évoqué son contact avec Ahmed Kantari, précisant que le projet présenté par l’adjoint lui avait paru cohérent et attractif. Malgré une période de pré-saison en Alsace marquée par peu de minutes de jeu, il a choisi Nantes pour la perspective de progresser et contribuer au collectif.

Interrogé sur la situation délicate du club sur le plan sportif et sur un éventuel sentiment d’appréhension avant de signer, le défenseur a relativisé : pour lui, le football comporte des hauts et des bas, et il se veut confiant quant à une amélioration prochaine des résultats.