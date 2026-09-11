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À Nairobi, le Skin Summit 2.0 mise sur la peau et le bien-être

Le Skin Summit 2.0 se tiendra samedi 12 septembre 2026 au Sarit Expo Centre de Nairobi, de 9 heures à 18 heures. Porté par What Women Want, le rendez-vous réunit en un même lieu soins de la peau, beauté, bien-être et expertise professionnelle.

Gracia Yamba
Publié le à
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À Nairobi, le Skin Summit 2.0 mise sur la peau et le bien-être
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Le programme annoncé mêle conférences, masterclasses, démonstrations et consultations en direct. Le Sarit Expo Centre indique 25 intervenants attendus et une capacité de 1 500 visiteurs pour cette journée organisée dans l’espace Cherengani, à Westlands.

Selon Home & Personal Care Middle East & Africa, plus de 50 marques de skincare et de wellness doivent participer, aux côtés de dermatologues, praticiens de l’esthétique et spécialistes de la nutrition. Le média professionnel annonce aussi plus de 30 experts de la peau et quatre zones de démonstration.

Le parcours prévoit plusieurs espaces consacrés aux produits, aux routines de soin et aux échanges avec les professionnels. L’événement doit également accueillir des sessions pédagogiques et des expériences de marques autour de la beauté et du bien-être.

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Le Skin Summit 2.0 figure dans l’agenda touristique officiel du Kenya pour le 12 septembre. Le rendez-vous est annoncé au Sarit Centre, dans le quartier de Westlands à Nairobi.

La plateforme Mookh, qui référence l’événement au nom de What Women Want, affiche désormais l’accès général et les catégories VIP comme complets. Le billet VIP régulier était proposé à 14 999 shillings kényans, après une offre early bird à 10 000 shillings.

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