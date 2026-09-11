À Cotonou, de jeunes créateurs revisitent le style de Gnonnas Pedro

Du 14 au 18 septembre 2026, les impétrants de l’École de Stylisme de Design et d’Accessoires de Mode (ESDAM) dévoileront leurs collections de fin de formation à Cotonou. Pour cette Fashion Graduation 2026, l’école a choisi de faire dialoguer création vestimentaire et mémoire culturelle autour de Gnonnas Pedro.

Le projet ne se limite pas à reprendre une silhouette d’époque. Les étudiants ont travaillé sur les codes associés au musicien béninois et sur la façon de les traduire dans des pièces contemporaines. L’ESDAM présente la séquence comme un exercice de création autant que de transmission.

L’une des impétrantes a, par exemple, construit sa collection à partir de « Gbêto é no mon », un titre de Gnonnas Pedro. L’école explique que la chanson a servi de point de départ à son univers visuel, une manière de faire passer une référence musicale vers les volumes, les matières et le stylisme.

Le 18 août, Marius Gnonnas a rencontré les étudiants pour revenir sur le parcours de son père, sa carrière et les codes vestimentaires qui ont accompagné ses différentes périodes. Cette immersion a précédé les soutenances et donne aux collections un cadre documenté sur l’esthétique de l’artiste.

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Gnonnas Pedro, né en 1943 à Cotonou et mort en 2004, s’est imposé comme l’une des figures béninoises de la salsa et a notamment chanté avec Africando. Universal Music rappelle qu’il a aussi traversé le highlife et le jùjú, tout en chantant en plusieurs langues, du mina au yoruba, en passant par le français, l’anglais et l’espagnol.

Pour les jeunes stylistes, ce répertoire ouvre un terrain plus large que le seul costume de scène. Couleurs, attitude, références afro-cubaines et héritage du sud-ouest béninois deviennent autant de pistes à traduire en matières, coupes et accessoires. Le choix d’un artiste local donne à l’exercice une identité nettement béninoise.

Les soutenances sont annoncées du 14 au 18 septembre. L’ESDAM précise que son Fashion Certificate est délivré par un comité de certification après évaluation des acquis, et qu’elle accompagne également les apprenants qui visent un Certificat de qualification professionnelle ou un Certificat de qualification aux métiers.