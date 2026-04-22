À l’ONU, comment se fait le choix du secrétaire général ?

Le choix du prochain dirigeant de l’Organisation des Nations unies suit un processus bien défini, mêlant ouverture et tractations diplomatiques. Première étape visible : les auditions publiques. Instaurées en 2016, elles permettent aux candidats de présenter leur vision et de répondre directement aux questions des États membres et de la société civile. L’objectif est de rendre la sélection plus transparente.

Durant ces échanges, les prétendants sont évalués sur leur leadership, leur expérience et leur capacité à gérer les grands enjeux mondiaux. Les débats portent principalement sur trois axes : la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’homme. Mais cette phase publique ne constitue qu’une partie du processus. La décision réelle revient au Conseil de sécurité, où siègent cinq membres permanents dotés d’un droit de veto. Le moindre désaccord de l’un d’eux peut bloquer une candidature.

Les discussions entre ces grandes puissances se tiennent à huis clos, généralement à partir du mois de juillet. À l’issue de ces négociations, un candidat est recommandé à l’Assemblée générale, qui valide ensuite officiellement la nomination.

Le successeur de António Guterres sera désigné d’ici la fin de l’année 2026 et prendra ses fonctions le 1er janvier 2027, à la tête d’une organisation confrontée à des défis mondiaux majeurs.