À fin 2025, la CDC Bénin a mis en œuvre 84 % de ses financements approuvés

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin avait mis en œuvre, au 31 décembre 2025, des décisions de financement totalisant 512,534 milliards FCFA. Ce montant représente 84 % d’un cumul net de 612,989 milliards FCFA d’approbations, selon son Rapport annuel Gouvernance et RSE 2025 désormais publié.

Pour le seul exercice 2025, les nouvelles approbations s’élèvent à 81,460 milliards FCFA. L’institution indique parallèlement avoir réalisé 119 millions FCFA de désinvestissements au cours de la période.

Une approbation autorise un engagement financier, mais ne signifie pas que la totalité de la somme a déjà été décaissée. La mise en œuvre recensée par la CDC Bénin couvre plusieurs instruments : garanties, prises de participation, prêts actionnaires, lignes de financement bancaire et projets immobiliers pour compte propre.

Les garanties représentent 40 % des approbations nettes cumulées, devant les prises de participation, à 25 %. Les prêts actionnaires pèsent 18 %, les prêts amortissables aux banques 12 % et les opérations immobilières pour compte propre 5 %.

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Par secteur, les banques et systèmes financiers décentralisés concentrent 47,7 % des approbations. L’agro-industrie suit avec 16,5 %, devant le transport et la logistique à 14,9 %, le bâtiment et la construction à 13,9 %, puis les télécommunications à 4,1 %. Le portefeuille global de la CDC Bénin atteignait 1 135,8 milliards FCFA à fin 2025, en hausse de 1 % sur un an.