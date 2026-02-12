À Abidjan, 615 cigarettes et chichas saisies lors d’une opération anti-tabac

En Côte d’Ivoire, le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, à travers le Programme National de Lutte contre le Tabagisme, l’Alcoolisme et les autres Addictions (PNLTA), a mené les vendredi 6 et samedi 7 février 2026 une vaste opération de contrôle et de répression dans les espaces publics d’Abidjan.

Des agents assermentés, appuyés par les forces de l’ordre, ont sillonné restaurants, bars et maquis afin de faire respecter l’interdiction stricte de fumer dans les lieux et transports publics, conformément à la loi. Dans 21 quartiers ciblés, 615 cigarettes et chichas ont été saisis et plusieurs usagers pris en flagrant délit.

« Nous avons passé la phase de l’éducation. Tout le monde connaît désormais les risques et la loi », a déclaré le Dr Zotoua Ernest, coordonnateur du PNLTA, présent sur le terrain. Les responsables ont averti que les gérants d’établissements qui tolèrent la consommation de tabac dans leurs locaux s’exposent à des sanctions sévères, incluant amendes, mises en demeure et fermetures temporaires en cas de récidive. L’interdiction concerne également la cigarette électronique et la chicha.

