À Abidjan, 256 véhicules mis en fourrière lors d’une opération « tolérance zéro »

Le préfet de police d’Abidjan, le commissaire divisionnaire-major Yéo Kollo Roger, a annoncé jeudi 5 mars 2026 à Port-Bouët la mise en fourrière d’au moins 256 véhicules lors d’une vaste opération de contrôle routier menée sur l’ensemble du territoire.

Le préfet de police d’Abidjan, le commissaire divisionnaire-major Yéo Kollo Roger, a annoncé jeudi 5 mars 2026 à Port-Bouët la mise en fourrière d’au moins 256 véhicules lors d’une vaste opération de contrôle routier menée sur l’ensemble du territoire.

Selon lui, 883 véhicules avaient été contrôlés à 10 heures, dont 256 immobilisés, ainsi que 82 motos et tricycles sur 800 engins vérifiés. Baptisée « Éperviers sur les routes : tolérance zéro », l’opération s’est déroulée sur plusieurs points stratégiques de la ville, notamment le carrefour La Vie à Cocody, le monument des Martyrs, les abords de l’hôpital Drogba à Attécoubé et le rond-point Anani à Port-Bouët.

Cette initiative, menée en partenariat avec le ministère des Transports via la DGTTC, mobilise Police et Gendarmerie et vise à renforcer la sécurité routière et lutter contre l’incivisme sur les routes ivoiriennes. Parmi les infractions relevées : défaut de permis pour les deux-roues, absence d’attestation d’assurance et plaques d’immatriculation non conformes. Le préfet a exhorté les conducteurs à se mettre en règle pour éviter des accidents souvent mortels.

Publicité