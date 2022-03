9ème législature: Jacques Ayadji lève un coin de voile sur la 1ère bataille que mènera Moele-Bénin au parlement

A défaut de ce mode de scrutin, le directeur général des infrastructures opte au pire des cas à un scrutin de liste mais ayant comme circonscription électorale, les Communes et non un assemblage de Communes. Ainsi, ce ne serait plus la liste qui serait considérée par les électeurs mais le candidat. S’il a l’adhésion des gens de sa Commune, il sera élu député. Dans le cas contraire, il ne bénéficiera pas de la popularité d’un autre candidat pour devenir député alors que celui pour qui les populations ont fortement voté n’a pas pu se faire élire du fait de son positionnement.

Dans une démonstration de la faiblesse de cette disposition, le directeur des infrastructures fait remarquer que pour un scrutin de liste, on positionne des gens en tête à plusieurs positions sur la liste. Il arrive, précise-t-il que la personne positionnée en tête de liste dans une Commune soit totalement rejetée par la Commune et c’est la personne venue en deuxième position qui soit adulée.

Le Parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BENIN) sera le 08 janvier 2023 sur la ligne de départ des élections législatives de 2023. Les responsables du parti s’activent pour leur présence dans la compétition. Et l’une des causes que le parti de Jacques Ayadji ira défendre au parlement, est l’abandon du scrutin de liste pour ce qui concerne les élections législatives.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.