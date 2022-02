6e sommet Union africaine-Union européenne: Alassane Ouattara déjà à Bruxelles

Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé ce lundi, à Bruxelles, la capitale de la Belgique, pour prendre part au 6e sommet de l’Union africaine et de l’Union européenne. D’après son agenda, Alassane Ouattara va également tenir des rencontres d’intérêt bilatéral en marge du sommet.

« Arrivée à Bruxelles (Belgique) dans le cadre d’une visite de travail et du 6e Sommet de l’Union africaine-Union européenne », a écrit ce lundi soir, la présidence ivoirienne accompagné d’une vidéo dans laquelle, on pourrait voir le chef de l’Etat Alassane Ouattara en compagnie de son épouse. D’après le communiqué officiel, Alassane Ouattara s’séjournera à Bruxelles du 14 au 18 février 2022, dans le cadre d’une visite de travail et de sa participation au 6e sommet de l’Union africaine et de l’Union européenne.

Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara va s’entretenir avec des autorités belges et le président du Conseil européen. Il prendra également part au 6e Sommet ordinaire Union Africaine – Union Européenne au cours duquel, seront organisées plusieurs tables rondes thématiques portant sur le financement de la croissance, le système de santé et de production de vaccins, l’agriculture et le développement durable, l’éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, l’appui au secteur privé et à l’intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, le changement climatique et la transition énergétique, numérique et en matière de transports.

Le 6e sommet de l’Union africaine et de l’Union européenne est organisé à Bruxelles les 17 et 18 février 2022. Dans la perspective du sommet, durant toute la semaine, du 14 au 18 février se déroule une série d’événements destinés à rassembler les parties prenantes des deux continents et renforcer les partenariats.