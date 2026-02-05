Benin Web TV
Coupe CAF: tout le programme de la 5è journée

Plusieurs rencontres sont au programme ce weekend à travers les pelouses africaines, comptant pour la 5ᵉ journée de la Coupe CAF.

Le · MàJ le
Afrique-Sport
Coupe CAF: tout le programme de la 5è journée
Sommaire

Plusieurs rencontres sont au programme ce weekend à travers les pelouses africaines, comptant pour la 5ᵉ journée de la Coupe CAF.

C’est le moment de vérité. Alors que la phase de groupes de la Coupe de la CAF entre dans sa phase décisive, la cinquième journée, ce week-end, s’annonce explosive. Plusieurs affiches capitales, de la Tanzanie à l’Afrique du Sud en passant par l’Égypte, vont redistribuer les cartes pour la qualification. Les grands noms du continent sont sur le pont. Voici le programme.

Tout le programme de la 5è journée de la coupe CAF

Samedi 07 février :

16h00 : Azam FC – Maniema Union

Dimanche 8 février :

Nairobi United – Wydad AC

13h00 : Otôho d’Oyo – Stellenbosch FC

ZESCO United – Zamalek

Kaizer Chiefs – Al Masry

San Pedro – USM Alger

16h00 : Singida Black Stars – CR Belouizdad

OC Safi – Djoliba AC

