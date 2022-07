49 Militaires ivoiriens arrêtés au Mali: Sidiki Diabaté s’en mêle et fait une demande aux deux pays

Le chanteur malien Sidiki Diabaté a réagi au bras de fer entre le Mali et la Côte d’Ivoire suite à l’interpellation de 49 militaires ivoiriens à l’aéroport international Modibo Keïta de Bamako dimanche dernier.

Le fils de la Kora, Sidiki Diabaté se sent interpeler par l’arrestation des soldats ivoiriens considérés par des mercenaires au Mali. Alors que la Côte d’Ivoire soutient que les accusations faites par les autorités maliennes au sujet des 49 militaires arrêtés dimanches 10 juillet à l’aéroport de Bamako ne tiennent pas parce qu’il s’agit d’une procédure normale et tout est en ordre pour l’arrivée du contingent, l’ONU a confondu Ouattara et indique qu’il leur est impossible de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service.

Selon RFI, les armes du contingent transportées dans le deuxième avion n’auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations unies. Ce démenti de l’ONU met en difficulté Ouatara et relance le bras de fer entre la Côte d’ivoire et le Mali après le coup de l’appel téléphonique.

Sidiki Diabaté s’en mêle

De son côté, le chanteur malien Sidiki Diabaté a appelé la Côte d’Ivoire à cultiver la tolérance dans cette affaire. « En tant que fils biologique du Mali et adoptif de la Côte d’Ivoire , je suis l’exemple palpable qui montre à quel point le Mali et la Côte d’Ivoire sont deux pays frères. J’appelle donc au sens de responsabilité de nos différentes autorités à privilégier le dialogue », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Pour lui, les deux pays ont une longue histoire commune. « Vous vous devez de consolider ces liens historiques en continuant de nouer des rapports de bon voisinage harmonieux, fondés sur l’amour, le dialogue, la confiance, la tolérance et le respect mutuel, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Vive la paix et la fraternité entre nos deux pays »; a-t-il souhaité.

Pour rappel, à l’issue d’une réunion extraordinaire du Conseil National de sécurité qui s’est tenue au Palais présidentiel, les « sécurocrates » ivoiriens ont demandé au gouvernement malien la libération sans délai des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako. Pour la Côte d’Ivoire, ces soldats étaient en mission régulière, contrairement aux allégations du Colonel Abdoulaye Maïga.