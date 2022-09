49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali: les trois femmes du contingent ont été libérées

Trois soldates sur un groupe de 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, qui les accuse d’être des mercenaires, ont été libérées, ont indiqué samedi à l’AFP un diplomate malien et un diplomate togolais.

Selon des sources officielles maliennes et togolaises, les trois femmes du contingent des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier à l’aéroport de Bamako ont été libérées ce samedi 3 septembre par le Mali pour « raisons humanitaires ». « Je vous annonce la bonne nouvelle: A titre humanitaire, le Mali a libéré les trois femmes du contingent de 49 militaires ivoiriens« , a déclaré le diplomate malien sous couvert d’anonymat.

Les trois femmes, Bakayoko Awa, Adèle Blédou Kanga et Sita Bamba du contingent, ont été libérées, peu avant la rencontre entre Assimi Goïta et Paul-Henri Damiba. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens en tenue militaire, mais non armés, débarquent à Bamako d’un avion de la compagnie nationale Air Côte d’Ivoire, un autre appareil transportant leurs armes. Ils sont aussitôt interpellés et interrogés sur les raisons de leur présence au Mali, n’ayant «ni ordre de mission, ni autorisation» pour y être, selon les autorités maliennes.

