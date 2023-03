3e Journée des éliminatoires de la CAN 2023: le programme de ce mercredi 22 mars

Deux matchs sont au programme ce mercredi 22 mars, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il s’agit de Bénin vs Rwanda et Sierra Leone vs Sao Tome-et-Principe.

La troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 s’ouvre ce mercredi avec deux rencontres au programme. Au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou, le Bénin croisera les crampons avec le Rwanda. Un match crucial pour les Guépards, en grande difficulté dans le groupe L.

Les poulains de Gernot Rohr, fraîchement nommé à la tête de l’équipe A, restent sur deux défaites, concédées lors des deux premières journées. Massacrée par le Sénégal (1-3) à Dakar, la bande à Jodel Dossou a été punie à la maison par le Mozambique (0-1). Contre les Amavubi rwandais, les Béninois doivent donc arracher les trois points de la victoire pour se relancer.

Une mission pas impossible pour les Guépards qui vont défier une équipe qui n’est pas non plus bien lotie dans cette poule L, avec un seul point au classement. «On va faire en sorte de mettre en place une organisation simple mais efficace», a fait savoir le sélectionneur du Bénin. Pour rappel, le match contre le Rwanda est prévu cet après-midi à partir de 17 heures (GMT+1) au stade GMK.

Sierra Leone vs Sao Tome-et-Principe ou la bataille pour la relance

L’autre rencontre de cette journée du mercredi oppose la Sierra Leone au Sao Tome-et-Principe. Une bataille des moins classés du groupe A, en quête de victoire pour se relancer. Les Leone Stars ont été battus par le Nigéria (1-2) avant de concéder un nul contre la Guinée-Bissau (2-2). De leur côté, les Verde-Amarelos restent sur deux défaites consécutives, face au Guinée-Bissau (1-5) et contre le Nigéria (0-10).

Programme des matches du mercredi 22 mars (heure en GMT+1):

17h00 : Bénin # Rwanda

17h00 : Sierra Leone # Sao Tomé