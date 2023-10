2è tour qualificatif JO Paris 2024: la liste des Amazones pour affronter le Ghana

-Publicité-

La sélectionneuse du Bénin, Immaculée AGBAKOU, a dévoilé ce mercredi sa liste des Amazones retenues pour la double confrontation face au Ghana, comptant pour le deuxième tour des éliminatoires olympiques de 2024.

Qualifié après sa victoire face au Guinée-Bissau (2-2, 3-2), le Bénin va affronter le Ghana au second tour qualificatif des JO Paris 2024. Les Amazones défieront les Black Queens en fin octobre prochain en double confrontation. Les Béninoises recevront leurs adversaires à Cotonou le 27 octobre, avant de se déplacer au Ghana, quatre jours plus tard (31 octobre).

Pour cette échéance, la sélectionneuse Immaculée AGBAKOU a dévoilé ce mercredi une liste de 29 Amazones. Il s’agit de 3 gardiennes de but, 9 défenseures, 7 milieux de terrain et 6 attaquantes. Dans le lot, on retrouve les habituées dont Aude Gbedjissi et Léa Fachinan qui évoluent respectivement à Lens et à Clermont en France.

Liste des joueuses convoquées:

Gardiennes

Diane OGOUN (Inter d’Abidjan/Côte d’Ivoire)

Sourakatou ALLASSANE (Aïnonvi/Bénin)

Larissa GODUI (Oyem AC/Gabon)

Défenseures

Kadidjath OROU KARO (Élite AC/Bénin)

Rachidath MOUMOUNI (Naja/Bénin)

Damilola OKPARA (Assaba/Bénin)

Saoudath IMOROU (Élite/Bénin)

Olivia AWONON (Naja/Bénin)

Dalilath AMADOU (Sam Nelly/Bénin)

Faridatou MAMA (Espoir / Bénin)

Catherine CHALLA (Dynamique/Bénin)

Laura ABIKOU (UMSA/Bénin)

Milieux

Martine HESSANON (Dynamique/Bénin)

Mistourath SEÏBOU (AS Gamia/Bénin)

Yasminath DJIBRIL (Aïnonvi/Bénin)

Lucienne ZOHOUNGBOGBO (Espoir/Bénin)

Ziadath BOUKARI (AS Gamia /Bénin)

Valentine CLOTOE (Sam Nelly/Bénin)

Noélie ABAMON (Clermont/France)

Attaquantes

Kadidjath IMOROU (Élite AC/Bénin)

Germaine HONFO (AS-TRP/Bénin)

Aude GBEDJISSI (RC Lens/France)

Yolande GNAMMI (CRAH/Maroc )

Milhad SADIKOU (AJ Auxerre/France)

Léa FACHINAN (Clermont/France)