2e Sommet Russie-Afrique: Ibrahim Traoré s’envole pour Saint-Pétersbourg

Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabè, a quitté mardi Ouagadougou pour Saint-Pétersbourg en Russie où se tiendra jeudi et vendredi le 2e sommet Russie-Afrique, ont annoncé ses services dans un communiqué.

« Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a quitté ce jour Ouagadougou pour Saint Pétersbourg au nord-ouest de la Russie où se tiendront du 27 au 28 juillet prochain le 2e sommet et le Forum économique et humanitaire «Russie-Afrique». » peut-on lire dans un communiqué publié sur la page Facebook de la Présidence du Faso.

Placé sous le thème : « Pour la paix, la sécurité et le développement », le sommet va regrouper une cinquantaine de Chefs d’Etat et de gouvernement du continent africain autour du Président russe Vladimir Poutine « dans le but d’instaurer un nouveau partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et le continent », affirme la présidence.

- Publicité-

Pour sa première visite à l’étranger, le nouvel homme fort du Burkina Faso s’était rendu à Bamako au Mali, en novembre 2022. Rien n’avait filtré de cette rencontre entre Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta, mais la lutte antiterroriste devait être au cœur des échanges. Les deux pays engagés manifestement, dans la lutte contre le terrorisme, partagent plus de 1 200 km de frontière.

Le capitaine Ibrahim Traoré a été investi président de la transition burkinabè le 21 octobre 2022, après son coup d’État du 30 septembre, le second en huit mois dans le pays. Le colonel Assimi Goïta est lui-même issu d’un coup d’État militaire, mené il y a un peu plus de deux ans. Il a instauré de nouvelles stratégies au Mali qui pourraient servir de modèle pour les nouvelles autorités burkinabè.