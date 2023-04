24 morts dans des affrontements tribaux au Darfour: le Soudan en proie à la violence

Les affrontements tribaux dans la localité de Foro Baranga, à 185 km au sud d’El Geneina, capitale de l’Etat du Darfour occidental, ont fait 24 morts selon les autorités. Les violences ont éclaté entre les tribus arabes et les Masalit, entraînant également la destruction de 50 maisons et le déplacement de 4 000 familles.

Les conflits tribaux sont récurrents au Soudan, causés notamment par des conflits territoriaux et des troubles liés à l’accès à l’eau. Le Darfour a été le théâtre d’une guerre civile entre le régime d’Omar el-Béchir, déchu en 2019, et les insurgés des minorités ethniques. Ce conflit a causé près de 300 000 morts et environ 2,5 millions de déplacés selon les Nations unies.

En 2022, les conflits tribaux ont fait plus de 900 morts, un millier de blessés et quelque 300 000 déplacés.

Les autorités soudanaises ont décrété un couvre-feu nocturne et l’état d’urgence pour un mois dans tout le territoire et ont déployé des forces de sécurité dans la zone. Cependant, cela n’a pas empêché la poursuite des violences et la situation reste tout de même inquiétante.