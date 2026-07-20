«2026, je te déteste» : Aurélie Konaté annonce la perte d’un deuxième être cher

Aurélie Konaté a annoncé dimanche 19 juillet 2026 sur Instagram la mort de sa chienne Nala, âgée de 9 ans, provoquant une onde de douleur auprès de ses abonnés. Sur le réseau social, l’ancienne candidate de la Star Academy a publié un hommage accompagné d’une légende cinglante adressée à l’année en cours : « 2026 je ne t’aime pas. Tu m’enlèves un 2eme petit cœur en l’espace de quelques mois et pour ça je te déteste ».

Dans sa publication, la comédienne décrit la relation étroite qui la liait à Nala, qualifiant l’animal de « petit être d’1kg » qui occupait une place majeure dans son quotidien depuis près d’une décennie. Elle confie par ailleurs la violence du deuil : « Ma Nala, mon crapaud, mon gremlin, ma chipie préférée, tu es partie ce matin et mon cœur saigne » et ajoute que la douleur est si grande qu’elle ignore comment elle pourra s’en remettre.

L’annonce fait écho à un précédent chagrin animalier évoqué dans le même message : Aurélie Konaté indique que Nala rejoint « Plume et Vanille », deux autres compagnons à quatre pattes déjà disparus, faisant de cette perte la deuxième en quelques mois. Après la publication, de nombreux internautes ont exprimé leur soutien et leur sympathie dans les commentaires.

« Mon cœur saigne », le message déchirant d’Aurélie Konaté

La publication Instagram d’Aurélie Konaté mêle émotion et souvenir. Elle multiplie les surnoms affectueux pour évoquer Nala, témoignant d’un lien affectif profond et quotidien. L’actrice insiste sur l’importance de ses animaux dans sa vie : « Mes animaux sont toute ma vie et ce petit être d’1kg prenait énormément de place dans la mienne depuis 9 ans ». Ces lignes confirment l’attachement et la place prépondérante des animaux de compagnie dans son univers personnel.

La carrière d’Aurélie Konaté, révélée au grand public par la deuxième saison de la Star Academy en 2002, s’est ensuite déployée sur plusieurs registres. Entre théâtre, télévision et doublage, elle a enchaîné des rôles dans des séries comme Camping Paradis, Demain nous appartient, Plus belle la vie et Nouveau Jour, où elle incarnait Sofia Kamara.

Au fil des années, le public a également pu la retrouver dans des émissions grand public : elle a participé à Mask Singer en 2023 sous le costume de la Biche et a pris part à Fort Boyard en 2024. Parallèlement à son travail d’actrice, elle est active dans le doublage, prêtant sa voix à des personnages et à des actrices comme Jojo T. Gibbs.

Sur les réseaux sociaux, Aurélie Konaté partage régulièrement des extraits de sa vie quotidienne, alternant actualité professionnelle et moments privés, notamment autour de sa passion pour ses animaux de compagnie.