1/4 de finale CAN U20 Égypte 2023: le match Sénégal-Bénin en direct sur l’ORTB

La chaîne publique, ORTB, va diffuser en direct et en intégralité le match Sénégal-Bénin, prévu ce jeudi après-midi (15h GMT+1) en quart de finale de la CAN U20 2023.

L’ORTB va diffuser en direct et en intégralité la rencontre Sénégal-Bénin. Un match prévu ce jeudi après-midi (15h GMT+1), comptant pour le quart de finale de la CAN U20 2023. Il faut noter que toutes les rencontres de cette compétition réservée aux juniors seront retransmis en direct à la télévision par les partenaires de diffusion de la CAF dont le média béninois, qui assureront une couverture mondiale aux téléspectateurs.

Sénégal- Bénin ou le combat des fauves

Finaliste de trois des quatre dernières éditions et impressionnant en phase de groupes, le Sénégal sera attendu au tournant pour le début de la phase à élimination directe. Auteurs d’un sans-faute et tombeurs notamment du Nigeria (1-0) et de l’Egypte, pays-hôte (4-0), les Lionceaux devront éviter la mauvaise surprise contre le Bénin dans ce derby d’Afrique de l’Ouest.

Qualifiés seulement parmi les meilleurs 3es et déjà battus par la Gambie (0-1), les Guépards n’ont toujours pas gagné le moindre match et ils ont affiché un sérieux problème d’efficacité (seulement un but marqué) qui sera à régler face à des Sénégalais qui n’ont toujours pas encaissé le moindre but. Le vainqueur de ce match fera face au gagnant de Congo-Tunisie en demi-finales.