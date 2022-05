08 remèdes naturels contre les crevasses des pieds

Les crevasses de la peau sont douloureuses voire handicapantes quand elles touchent les pieds (surtout le talon). Comment les soigner ? Voici 08 remèdes de grand-mère pour guérir ça.

Les crevasses sont en général des fissures peu profondes et peuvent être accompagnées d’un craquellement et parfois de saignements. Les pieds peuvent aussi être touchés par les crevasses, bien qu’ils soient souvent protégés par des chaussures ou chaussettes. En cas de crevasses aux pieds, on peut observer des fissures au niveau des talons ou de la plante des pieds. Découvrez donc ici 08 astuces naturelles pour lutter contre les crevasses.

Citron

Il fait partie des « remèdes de grand-mère » les plus connus pour combattre les crevasses. Son efficacité modérée repose sur l’action de ses acides de fruits. En bain de pieds réguliers, il peut aider à dissoudre et éliminer les peaux mortes, et contribuer à réduire les callosités.

Beurre de karité

Très bon agent réparateur, il accélère la cicatrisation des talons et soulage la peau au niveau des pieds. Il surpasse donc toute crème nourrissante du supermarché, et de loin ! On peut le laisser fondre dans une bassine d’eau chaude pour y laisser tremper les pieds 15 minutes. Sinon, on peut l’appliquer directement sur la peau. Idéalement, massez une couche épaisse sur les parties à traiter le soir avant d’aller vous coucher, puis enfilez des chaussettes en coton.

Vaseline

Émollient de référence, la vaseline est très efficace pour traiter les crevasses en favorisant la cicatrisation. Autre corde à son arc : la vaseline est bactéricide. Elle peut sans problème être appliquée plusieurs fois par jour sur la zone concernée.

Huile de coco

L’huile de coco est un traitement naturel efficace contre les crevasses superficielles grâce à son pouvoir émollient.

Banane

Préparez un masque banane-coco riche en enzymes naturelles pour hydrater la peau et favoriser le renouvellement cellulaire ! Pour ce faire, écrasez une banane et incorporez-y 3 cuillères à soupe d’huile de coco. (Vous pouvez aussi utiliser de l’huile d’amande douce.) Appliquez ce soin sur votre voûte plantaire et laissez poser 20 à 30 minutes.

A Lire Aussi: Santé: ces 05 odeurs corporelles ne sont pas à négliger selon les experts

Miel

Réputé pour ses vertus cicatrisantes, le miel peut être utilisé pour soulager les crevasses, en particulier celles localisées sur le mamelon de la femme allaitante. Il existe d’ailleurs des crèmes à base de miel irradié en vente en pharmacie.

Argile verte

Cicatrisante, apaisante et antibactérienne, l’argile verte s’avère un allié de choix contre les crevasses. Mélangée à de l’huile d’olive, elle s’utilise en cataplasme sur les lésions, à laisser poser pendant une trentaine de minutes.

Bain de pieds à base de sel d’Epsom

Le bain de pied permet d’adoucir la peau avant tout soin des pieds. En effet, cela assouplit les rugosités quand la peau subit un épaississement notable. L’épiderme est ainsi prêt à être râpé et recevoir une crème réparatrice. Pour ce faire, le sel d’Epsom est excellent, car c’est un exfoliant très doux. Pour l’utiliser, versez 100 g de sel d’Epsom dans une bassine d’eau chaude et laissez vos pieds baigner 20 à 30 minutes. Suite à cela, appliquez de l’huile de coco ou de l’huile de jojoba.