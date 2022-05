Santé: ces 05 odeurs corporelles ne sont pas à négliger selon les experts

Les odeurs corporelles, de la tête aux pieds, peuvent alerter les médecins sur des problèmes de santé potentiels, voire le cancer. Découvrez ce que ces odeurs corporelles distinctives peuvent signaler.

Malgré une bonne hygiène quotidienne du corps et l’entretien régulier des vêtements, l’on peut parfois encore dégager des odeurs désagréables et gênants. Même si ces dernières sont pour la plupart du temps liées à la sueur, d’autres par contre sont des alertes sur l’état de santé. C’est pourquoi, il faut surveiller les odeurs que dégage notre corps. Découvrez dans cet article 05 odeurs corporelles à ne pas négliger selon les experts.

Les changements d’odeur corporelle très soudains

Comme l’explique Giulia Guerrini dans les colonnes du Sun : « Bien que le manque d’hygiène et la transpiration excessive soient les plus étroitement associés à l’odeur corporelle, des changements dans votre alimentation, votre environnement, vos hormones et vos médicaments peuvent également la perturber ». Selon la spécialiste, mieux vaut ne pas prendre les changements importants à la légère, notamment s’ils sont persistants. Elle explique également que des symptômes tels que des sueurs froides ainsi que des transpirations irrégulières et nocturnes doivent donner lieu à une consultation avec un médecin généraliste.

Des odeurs corporelles rappelant le fromage au niveau des parties intimes

Au niveau des organes génitaux, on peut parfois observer du smegma, une substance blanche et pâteuse dont la forte odeur désagréable n’est pas sans rappeler celle du fromage. Touchant aussi bien les hommes au niveau du sillon balanopréputial que les femmes au niveau des plis de la vulve et autour du clitoris, il résulte de « l’accumulation des cellules mortes de la peau, des huiles et de l’humidité autour des organes génitaux d’une personne », détaille la pharmacienne. Elle explique par ailleurs que si un lavage quotidien à l’eau tiède ne suffit pas et que l’on constate d’autres symptômes tels que des rougeurs ou un gonflement, il ne faut pas tarder à consulter.

Odeurs dans le nez

Comme le temps d’enfouir des pois ou des LEGO dans vos narines remonte à loin, la perception de mauvaises odeurs nasales repose sur d’autres causes probables. «Les effluves désagréables résultent de la proximité et de l’interconnexion de la cavité buccale avec les sinus et la gorge», explique la Dre Kathleen R. McDonald, d’une clinique ORL à Houston. «Les odeurs dépendent de plusieurs problèmes de santé comme l’écoulement post-nasal, les tonsillites (inflammation des amygdales), les caries dentaires, les infections des sinus et les polypes nasaux.» Il est temps de parler de vos symptômes à votre médecin.

A Lire Aussi: 07 astuces naturelles pour éliminer les mauvaises odeurs corporelles

La mauvaise haleine constante

Avoir ponctuellement une mauvaise haleine est normal. Cela peut ainsi aussi bien survenir au réveil qu’après un repas à base d’aliments qui favorisent l’halitose. Toutefois, si les mauvaises odeurs buccales persistent, mieux vaut en parler à son médecin et/ou son dentiste. En effet, ces mauvaises odeurs désagréables pour soi et son entourage peuvent alors indiquer des problèmes de caries, la présence d’un abcès ou encore une infection des gencives. Cela peut aussi faire suite à une affection ORL (sinusite chronique, angine, etc.) ou pulmonaire ou résulter de troubles digestifs non traités (reflux gastro-œsophagien, ulcère gastroduodénal, maladie du foie…). C’est également un symptôme connu en cas de problème endocrinien (diabète, etc.) ou d’une maladie rénale chronique. Pour éviter que la situation ne s’aggrave, une consultation s’impose !

Odeurs dans les oreilles

De fait, la cire dans vos oreilles peut empester. «Si votre cérumen est vraiment malodorant, il peut s’agir d’une infection, selon le Dr McDonald. «C’est également le cas avec les poils incarnés et les kystes sébacés qui, lorsqu’ils se rompent, dégagent presque toujours un sous-produit fétide.» Consultez votre médecin traitant pour diagnostiquer l’odeur et la traiter.