Centrafrique : l’hôpital communautaire de Bangui opère avec des lampes de téléphones face aux délestages

La capitale centrafricaine et sa périphérie subissent des coupures d’électricité récurrentes depuis près de trois semaines, conséquence d’un dysfonctionnement survenu à la centrale de Bouali. Ces interruptions d’alimentation perturbent le fonctionnement normal de la ville.

Plusieurs domaines d’activité sont touchés par ces délestages, le secteur de la santé figurant parmi les plus affectés. Les hôpitaux et services médicaux rencontrent des difficultés pour assurer certains soins en continu.

À l’hôpital communautaire de Bangui, le service de traumatologie signale d’importants troubles dans son fonctionnement quotidien. Les équipes font face à des contraintes qui compliquent la prise en charge des patients.

L’établissement rappelle qu’une précédente panne, survenue l’année dernière, a eu des conséquences tragiques : deux patients sont décédés au bloc opératoire lors d’une coupure de courant. Cet événement avait provoqué une vive émotion à l’échelle nationale et conduit à la fermeture du service concerné pendant plus de trois semaines.

Pour prévenir la répétition d’un tel incident, le responsable du service de traumatologie s’est tourné vers plusieurs autorités compétentes. Il a annoncé son intention de limiter certaines activités du service en attendant la mise en place de dispositions d’urgence destinées à garantir la sécurité des patients et le maintien des soins essentiels.