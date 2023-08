03 raisons surprenantes pour lesquelles vous ne devriez jamais jeter les coquilles d’œufs

- Publicité-

Il existe de très bonnes utilisations pour les coquilles d’œufs, et vous devriez absolument éviter de les jeter.

Ne sous-estimez pas les coquilles d’œufs, car elles sont très bénéfiques pour les soins de la peau, la santé des dents et bien plus encore. Au lieu de les jeter, mettez-les de côté car vous pouvez faire des tonnes de choses avec des coquilles d’œufs. Voici trois choses à faire avec vos coquilles d’œufs:

Traitement de la peau

Vous faites face à des irritations cutanées, des éruptions cutanées ou des inflammations ? La poudre de coquille d’œuf peut aider. Essayez de tremper une cuillère à café de poudre de coquille d’œuf dans du vinaigre de cidre de pomme pendant cinq jours, trempez ensuite un coton dans ce mélange et appliquez-le partout où vous en avez besoin sur la peau. Assurez-vous de le laisser agir 30 minutes avant de rincer. Vous devriez commencer à voir les résultats dans quelques jours.

- Publicité-

En outre, l’application de ce mélange soulage les problèmes de peau comme l’eczéma, la teigne, les points noirs et le teint irrégulier. C’est un soin naturel pour une peau plus claire et plus saine.

Blanchisseur de linge

Les coquilles d’œufs peuvent décolorer les taches sur les vêtements blancs, tout comme l’eau de Javel. Ajoutez simplement une cuillère à soupe de poudre de coquille d’œuf à votre détergent à lessive et regardez ces taches tenaces disparaître.

Agent de nettoyage

La poudre de coquille d’œuf n’est pas uniquement destinée aux soins personnels ; c’est aussi un assistant de nettoyage pratique. Pour nettoyer les taches tenaces sur les casseroles et les poêles, que vous ne pouvez pas atteindre avec une éponge, utilisez de la poudre de coquille d’œuf comme gommage et abrasif.

- Publicité-

Mélangez-le avec un peu d’eau savonneuse et vous le constaterez efficace pour éliminer les brûlures et la crasse. Cette solution de nettoyage naturelle laisse vos ustensiles de cuisine brillants et impeccables.

Articles similaires