03 raisons d’éviter l’utilisation des cintres en plastique

Un cintre est un type d’objet conçu pour pouvoir y suspendre un ou plusieurs vêtements afin d’éviter qu’ils ne se froissent. Portemanteau mobile, il est pourvu d’un crochet permettant de l’accrocher en hauteur, le plus souvent dans une penderie. Cependant, lors de son choix, beaucoup de personnes misent sur ceux en matière plastique. Voici pourquoi, vous devez éviter de les utiliser.

Pour choisir le meilleur cintre pour ses vêtements, il faut tenir compte de certains critères de sélection, à savoir : la forme, l’esthétique, la matière et la résistance. Bien qu’ils soient pratiques et moins coûteux, les cintres en plastique ne devraient pas remplacer les cintres en bois pour les raisons suivantes.

Les cintres en bois de cèdre protègent les vêtements des mites

Peu de personnes le savent mais le cintre en bois est un véritable répulsif contre les mites, surtout quand le matériau utilisé est le bois de cèdre car il repousse ces insectes voraces. L’odeur puissante et boisée de cet arbre n’est pas du tout appréciée par les mites, ce qui les éloignera à coup sûr de votre manteau de fourrure, de votre gilet en laine ou de votre pull en coton. En optant pour le bois, vous protégerez votre garde-robe d’une invasion qui peut faire des ravages sur vos vêtements. Pour une plus grande efficacité, il est possible de disposer des petits bouquets de lavande ou de thym au fond de votre armoire. Vous pouvez aussi suspendre des boules d’écorce de cèdre dans votre placard, elles sont un excellent antimite naturel, mais pour qu’elles restent efficaces dans la durée et continuent à dégager leur odeur, il est conseillé de les poncer régulièrement.

Le cintre en bois est plus résistant et durable

Contrairement aux cintres en plastique qui se cassent facilement ou les cintres métalliques qui se déforment rapidement, les cintres en bois sont plus résistants. Bien qu’ils soient plus chers, ils sont spécialement conçus pour supporter une plus grosse charge de vêtements, notamment les cintres en hêtre. Ils supportent ainsi vos habits les plus lourds comme les costumes et les manteaux. Vous pouvez alors y accrocher sans crainte vos vêtements. Leur résistance leur permet de durer plus longtemps dans votre armoire tout en offrant une seconde vie à vos vêtements. Doux au toucher, ces derniers préservent également les tissus les plus délicats. De plus, vous n’aurez plus à ramasser vos vêtements au fond du placard. Les deux encoches latérales sont faites pour empêcher le vêtement de glisser et permettent de le maintenir fermement sur le cintre.

Le cintre en bois est apprécié pour son design

Les cintres en bois sont disponibles dans une grande variété de styles. Certains sont même fabriqués pour s’adapter à la forme des vêtements. Pour un costume de luxe par exemple, le design du cintre est spécifique et comprend une barre de pantalon, qui peut être en velours, pour maintenir soigneusement la tenue complète et éviter les plis. Vous vous épargnez ainsi de repasser vos habits à chaque fois que vous les sortez de l’armoire. Les chemises et les manteaux sont quant à eux accrochés sur des cintres au design évasé aux épaules pour conserver leur forme, leur donner une belle tenue et éviter de déformer les cols et les emmanchures. D’autres types de cintres en bois sont conçus pour les jupes et les tailleurs pour femmes. Veillez à choisir une largeur de cintre adaptée à la taille de vos vêtements et des cintres galbés pour vos vestes. C’est d’ailleurs pour cette raison que les grands magasins de vêtements optent pour ces modèles qui sont plus résistants et qui permettent de préserver et mettre en valeur les vêtements.