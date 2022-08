03 erreurs courantes à éviter en nettoyant le carrelage de la maison

Un entretien régulier est nécessaire pour conserver l’éclat du carrelage. Toutefois, certaines habitudes l’abîment plus qu’elles le nettoient. Il convient de faire attention aux produits que vous utilisez pour éviter de détériorer vos carreaux. Outre les produits nettoyants, faites également attention aux matériels que vous utilisez pour nettoyer le carrelage. Découvrez ces erreurs commises régulièrement et qui sont à éviter.

L’utilisation de produits naturels pour entretenir le carrelage est certes indispensable pour conserver l’apparence de ce revêtement délicat. Cependant, pour préserver sa qualité, ces quelques erreurs courantes sont à éviter.

Ne pas nettoyez le carrelage régulièrement

L’une des erreurs courantes concerne la fréquence de nettoyage du carrelage. Beaucoup de personnes pensent qu’à force de le nettoyer, sa qualité peut se détériorer. Or, le lavage régulier est l’une des conditions nécessaires pour obtenir des sols et des murs toujours propres et étincelants.

Utilisez une brosse sale pour nettoyer le carrelage

Bien que vous ayez fait le choix de laver le carrelage avec des produits 100% naturels, cette opération peut être gâchée en utilisant des outils sales. Au préalable, lavez votre matériel et privilégiez des torchons secs et propres pour récurer les carreaux. Si vous le pouvez, utilisez des éponges ou des serpillières neuves pour un résultat impeccable.

Ne pas déplacez les meubles au moment de nettoyer le carrelage

Pour un carrelage de sol toujours propre, il est important de déplacer les différents meubles de la pièce. Quand certaines zones sales sont négligées, les traces et les saletés peuvent s’y accumuler et abîmer avec le temps vos carreaux. Cela va de même pour les joints des carreaux qui peuvent accumuler des taches jaunes et des moisissures. Le mieux à faire est d’installer des pieds ou des roulettes sous les pieds des tables pour faciliter la démarche.

Bien qu’efficaces sur le carrelage, les produits chimiques peuvent néanmoins l’abîmer. C’est pourquoi, des produits naturels accompagnés de bonnes techniques de nettoyage sont à privilégier au quotidien pour un revêtement propre et lumineux.