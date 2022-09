03 astuces impressionnantes pour avoir un linge impeccable

Vos vêtements se souillent tous les jours par les aliments, la poussière et d’autres facteurs. Il est donc difficile d’enlever certaines tâches, mais à partir de ce jour, nous vous présentons des techniques pour avoir un linge propre et impeccable.

Gardez ses linges intacts semble être parfois compliqué. Mais en adoptant les bons gestes, vous pouvez y arrivez. C’est pourquoi nous vous proposons dans cet article les gestes à adopter.

Un détachant au savon noir

Dans un flacon, versez un bouchon de savon noir liquide, trois cuillerées à soupe de bicarbonate, puis agitez. Pour traiter un vêtement très sale ou taché avant un passage au lave-linge, déposez une noisette de ce mélange directement sur les traces, puis laissez agir vingt minutes avant de le mettre en machine.

Une lessive à la cendre

Jetez quatre verres de cendres (de préférence issues de bois secs et non traités, et tamisés pour ne conserver que la poudre) dans deux litres d’eau chaude et portez à ébullition. Retirez du feu, couvrez et laissez reposer vingt-quatre heures avant de verser le tout dans un bidon, en prenant soin de filtrer avec un linge fin pour ne conserver que le liquide. Vous pouvez éventuellement ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour la parfumer.

Un assouplissant au vinaigre blanc

Diluez une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude dans 250 ml d’eau, puis ajoutez 150 ml de vinaigre blanc (le mélange mousse beaucoup). Ajoutez éventuellement quinze gouttes d’huile essentielle (lavande, menthe, rose, citron, pin…) pour parfumer. Secouez doucement plusieurs fois, en ouvrant le flacon entre deux délayages afin d’évacuer le gaz résultant de la réaction. Au moment de lancer un cycle de lavage, agitez le flacon et versez l’équivalent d’un verre à moutarde dans le bac adoucissant de votre machine.