Zimbabwe: un homme arrêté pour le meurtre de sa femme et de sa fille enceinte

La police zimbabwéenne (ZRP) a annoncé le 4 mai l’arrestation d’Obert Namurokosi, 45 ans, soupçonné d’avoir poignardé à mort son épouse Cynthia Namurokosi, 45 ans, et leur fille Takudzwa Namurokosi, 23 ans, enceinte de neuf mois, le 3 mai à Victory Park, un quartier de Kadoma, ville minière située à environ 140 km au sud-ouest de Harare. Le suspect est en garde à vue et fait face à deux chefs de meurtre. La date de sa première comparution n’a pas été communiquée.

Le porte-parole de la ZRP, le commissaire Paul Nyathi, a détaillé la chronologie des événements dans un communiqué relayé par Afrikmag. Le 2 mai, Cynthia Namurokosi a quitté le domicile conjugal à la suite d’une dispute et s’est réfugiée chez sa fille, à Victory Park. Le lendemain, le suspect s’est présenté au domicile de cette dernière armé d’un couteau de cuisine. Il aurait d’abord attaqué sa fille avant de se retourner contre son épouse. Les deux victimes ont succombé à leurs blessures. Les autorités n’ont pas communiqué d’informations sur le sort de l’enfant à naître.

Ce double meurtre s’inscrit dans un contexte de violences domestiques récurrentes au Zimbabwe. La ZRP a utilisé l’annonce de l’arrestation pour appeler la population à recourir à des moyens pacifiques de résolution des conflits familiaux. En février 2026, un homme de Kadoma avait été condamné à 25 ans de prison pour viol aggravé lors d’une intrusion à domicile, dans une affaire liée aux violences perpétrées par des bandes armées de machettes qui sévissent dans la région minière.

L’enquête sur les circonstances du passage à l’acte d’Obert Namurokosi est en cours.