Zimbabwe : Pékin scrute de près le nouveau pivot mondial du lithium

Les accumulateurs, les voitures électriques et les solutions de stockage de l’énergie forment aujourd’hui l’ossature de la transition industrielle engagée par la Chine. Ces secteurs sont présentés comme essentiels à la modernisation énergétique et à la réduction des émissions, mais leur développement repose largement sur l’accès à des ressources minérales.

Pour assurer la production et l’expansion de ces filières, la Chine voit sa dépendance aux matières premières importées s’accentuer. Cette réalité contraint Pékin à organiser et sécuriser les approvisionnements nécessaires, afin de garantir la continuité des chaînes de valeur nationales.

La sécurisation de ces flux ne relève plus seulement d’enjeux économiques : elle est désormais traitée comme une priorité à la fois industrielle et stratégique par les autorités chinoises. Assurer l’accès aux intrants critiques est présenté comme indispensable pour la stabilité et la compétitivité des industries concernées.

Dans ce contexte de rareté et de compétition internationale, certains pays attirent une attention particulière de la part de Pékin. Le Zimbabwe est cité comme un exemple récent : il fait l’objet d’un suivi rapproché en raison de ses gisements de lithium, une ressource clé pour les batteries modernes.

Le pays africain est désormais perçu comme un acteur majeur dans la dynamique mondiale qui vise à sécuriser des volumes de lithium suffisants pour alimenter la demande croissante. Cette montée en importance s’inscrit dans une ruée internationale vers cette matière première, organisée autour des besoins des technologies de stockage et de transport électrique.