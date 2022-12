Zimbabwe: l’influenceuse Ayanda jetée en prison pour avoir vendu des s3xtoys aux mineurs

La célèbre influenceuse Ayanda Muponda très connue pour ses nombreuses publications osées sur la toile se retrouve entre les mailles de la police. Elle a été arrêtée et déposée en prison pour avoir vendu des jouets sexuels à des mineurs.

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des réseaux sociaux au Zimbabwe. Ayanda Muponda a été condamnée par la justice de son pays. Selon les médias locaux, on lui reproche d’avoir enfreint la loi sur les douanes et accises du Zimbabwe et surtout d’avoir exposé des enfants à du matériel pornographique. En effet, elle est accusée d’avoir vendu des jouets sexuels d’une valeur de 1 000 dollars américains à une fillette de 12 ans.

Selon les propos transcris dans la plainte et dont les médias ont reçu copie, la mère d’une fille de 12 ans a confirmé que son enfant mineure fait partie des clientes fidèles de l’influenceuse. La mineure a acheté une variété de jouets sexuels d’une valeur de 1 000 USD avec l’argent qu’elle a volé à ses parents.

Présentée au procureur cette semaine, Muponda a été reconnu coupable et condamné à 24 mois de prison par un magistrat Mbare. Le tribunal a par la suite décidé de diminuer six mois de sa peine de prison à condition qu’elle ne commette pas une infraction similaire dans les cinq prochaines années. Les 16 mois restants seront suspendus à condition qu’elle effectue des travaux forcés pendant 640 heures.

Faut-il le rappeler, Ayanda Muponda s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses photos et vidéos osées notamment sur twitter où elle draine plusieurs milliers de followers. Depuis un moment, elle profite de son audience pour commercialiser des produits en l’occurrence des jouets sexuels.