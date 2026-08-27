BENIN WEB TV

Zimbabwe : l’inflation annuelle ralentit à 2,9 % en août 2026

Au Zimbabwe, l’inflation annuelle mesurée en Zimbabwe Gold (ZiG) est tombée à 2,9 % en août 2026, contre 3,2 % en juillet, prolongeant le ralentissement des prix observé depuis plusieurs mois dans le pays.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à
Economie
33vues
Zimbabwe : l’inflation annuelle ralentit à 2,9 % en août 2026
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Sur un mois, l’indice des prix en ZiG est resté quasi stable, avec une hausse limitée à 0,1 % en août. Mesurée en dollars américains, l’inflation annuelle est restée proche de 3,1 %, un niveau voisin de celui enregistré en monnaie locale.

Ce rapprochement entre les deux mesures traduit une nette réduction de l’écart entre les rythmes d’inflation calculés en ZiG et en dollars. En août, l’écart ne représentait plus que quelques dixièmes de point, contre des différences plus marquées au plus fort des tensions sur les prix et le change.

ZIMSTAT a attribué le maintien de faibles taux d’inflation à la stabilité du taux de change pendant le mois. Les données publiées pour août prolongent ainsi un été de faible variation des prix en monnaie locale.

Articles liés

Libye : la NOC signe un accord de partage de production avec Chevron dans le bassin de SyrteLibye : la NOC signe un accord de partage de production avec Chevron dans le bassin de SyrteRDC : Mota-Engil obtient une concession de 30 ans sur la ligne Dilolo-SakaniaRDC : Mota-Engil obtient une concession de 30 ans sur la ligne Dilolo-SakaniaBotswana : Mohammed Dewji explore des investissements pour MeTLBotswana : Mohammed Dewji explore des investissements pour MeTLNamibie : Langer Heinrich porte ses revenus annuels à 304,3 millions de dollarsNamibie : Langer Heinrich porte ses revenus annuels à 304,3 millions de dollars

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV