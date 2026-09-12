Zimbabwe : le 15 septembre, anniversaire de Mnangagwa, devient jour férié

Le Zimbabwe a déclaré le 15 septembre jour férié national à compter de 2026 sous le nom de Munhumutapa Day, selon le Statutory Instrument 148 of 2026 publié le 9 septembre. La date coïncide avec l’anniversaire du président Emmerson Mnangagwa .

Le texte a été pris en application de la section 2(2) du Public Holidays and Prohibition of Business Act. Il prévoit que le 15 septembre de chaque année sera désormais observé comme jour férié dans le pays.

Le gouvernement présente Munhumutapa Day comme une journée consacrée à l’héritage de l’ancien empire du Mutapa et à l’histoire précoloniale du Zimbabwe. La décision a déjà conduit la National Competitiveness Commission à décaler son sommet annuel, initialement prévu autour du 15 septembre.

La proclamation intervient alors que la date est aussi celle de l’anniversaire du chef de l’État. Emmerson Mnangagwa, au pouvoir depuis 2017, est né un 15 septembre selon sa biographie officielle.

Publicité

La décision suscite des critiques dans l’opposition. Nelson Chamisa a dénoncé une mesure qu’il juge liée à la personnalisation du pouvoir, tandis que les autorités défendent une commémoration de l’héritage historique du pays.

Le nouveau jour férié doit être observé pour la première fois le mardi 15 septembre 2026. Les administrations et organismes publics ont commencé à adapter leurs calendriers à cette nouvelle date chômée.