Zimbabwe : Karo Platinum sécurise un accord d’achat avant l’entrée en production

Karo Platinum a signé une feuille de conditions contraignante avec une filiale de Valterra Platinum pour l’achat du futur concentré de métaux du groupe du platine et de métaux de base du projet Karo, a annoncé Tharisa le 27 août 2026. L’accord concerne une mine en développement au Zimbabwe et sécurise un débouché industriel avant l’entrée en production.

Selon Tharisa, le contrat d’achat doit courir pendant une période initiale de cinq ans. Le groupe présente cette étape comme un élément de bancabilité et de sécurisation commerciale, trois jours après la signature du bail minier spécial qui encadre le projet.

Karo Platinum a en effet signé le 24 août 2026 un Special Mining Lease Agreement avec le gouvernement du Zimbabwe pour une durée initiale de 25 ans. Ce bail couvre 23 903 hectares sur le Great Dyke, l’un des principaux bassins platinoïdes du pays.

Selon les données publiées par Tharisa, Karo Platinum est détenue à 85 % par Karo Mining Holdings et à 15 % par l’État zimbabwéen via Generation Minerals Private Limited. Tharisa possède pour sa part 78,81 % de Karo Mining Holdings, maison mère du projet.

Le groupe situe Karo sur un gisement dont les paramètres publiés font état d’une réserve à ciel ouvert de 2,1 millions d’onces 4E et d’une ressource de 11,2 millions d’onces 4E. La première phase du projet est annoncée à 226 000 onces de PGM par an et à plus de 1 000 emplois une fois la production montée en régime.