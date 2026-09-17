Zimbabwe : 3 locomotives et 100 wagons renforcent le fret minier

La National Railways of Zimbabwe a mis en service jeudi 17 septembre à Harare trois locomotives et 100 wagons rénovés dans le cadre d’un partenariat avec Zimasco. Le nouveau matériel roulant doit être affecté au transport des minerais de l’entreprise, principalement le chrome et le ferrochrome.

Zimasco a financé l’achat de pièces détachées et de consommables nécessaires aux travaux réalisés dans les ateliers ferroviaires de Bulawayo. Selon NRZ, la rénovation ajoute environ trois années de service aux locomotives et dix années aux wagons, tout en augmentant immédiatement la capacité disponible pour le fret minier.

Le ministre zimbabwéen des Transports, Felix Mhona, a présenté l’opération comme un moyen de transférer davantage de cargaisons de la route vers le rail. NRZ indique que ses ateliers de Bulawayo peuvent remettre en état jusqu’à cinq locomotives et 120 wagons par an si des financements suffisants ou des partenariats similaires sont mobilisés.

En parallèle, l’entreprise publique négocie une facilité de 115 millions de dollars avec Afreximbank. John Mangudya, directeur général de Mutapa Investment Fund, a indiqué que ce financement doit servir à acquérir dix locomotives et 315 wagons, ainsi qu’à réparer certaines sections de l’infrastructure ferroviaire.

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Le besoin de recapitalisation reste important. D’après des données rapportées jeudi par Reuters, le volume de fret transporté par NRZ est tombé d’un pic d’environ 12 millions de tonnes dans les années 1990 à 2 millions de tonnes en 2025, tandis que l’investissement nécessaire pour moderniser le matériel roulant et le réseau est estimé à 600 millions de dollars.