Côte d’Ivoire : Petrobras prend 90 % de huit blocs pétroliers offshore

Petrobras a signé jeudi 17 septembre à Abidjan huit contrats de partage de production avec l’État ivoirien et Petroci pour autant de blocs pétroliers offshore. Par l’intermédiaire de Petrobras Netherlands B.V., le groupe brésilien détiendra 90 % de participation et sera opérateur de chacun des périmètres, tandis que Petroci Holding conservera 10 %.

Les contrats portent sur les blocs CI-513, CI-600, CI-601, CI-602, CI-603, CI-605, CI-701 et CI-702. Petrobras présente ces zones comme faisant partie de la marge équatoriale africaine, un ensemble géologique qu’il juge comparable à certaines provinces pétrolières du Brésil et qu’il place au cœur de sa stratégie d’exploration hors de son marché domestique.

Cette signature installe Petrobras sur un portefeuille offshore ivoirien plus large que ses engagements antérieurs dans le pays. La compagnie affirme vouloir utiliser ces huit permis pour renouveler ses réserves et consolider l’Afrique comme sa principale zone d’exploration internationale en dehors du Brésil.

Le dispositif associe l’opérateur brésilien à Petroci sur chacun des blocs, selon la même répartition de 90 % et 10 %. Petrobras précise que les travaux seront conduits dans le cadre des obligations d’exploration prévues par les contrats de partage de production conclus avec la Côte d’Ivoire.

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Le gouvernement ivoirien avait annoncé en juin l’aboutissement des négociations sur ces huit blocs avec Petrobras. À cette occasion, l’exécutif avait indiqué que l’attribution de ces nouveaux périmètres devait porter à 75 % le taux d’occupation du bassin sédimentaire national.