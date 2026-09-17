Tanzanie : la Bourse dépasse 40 600 milliards de shillings, un record

La Bourse de Dar es Salaam a porté sa capitalisation totale à 40 607,57 milliards de shillings tanzaniens à la clôture du 11 septembre, un record pour le marché. Le rapport officiel de la DSE montre une hausse de 2,97 % sur la semaine, après le passage au-dessus du seuil de 40 000 milliards de shillings.

La progression est beaucoup plus marquée depuis le début de l’année. Selon des données de la DSE citées jeudi par The Citizen, la capitalisation atteignait 40 300 milliards de shillings le 10 septembre, contre 24 200 milliards le 2 janvier, soit une hausse de 66 % et environ 16 100 milliards de shillings de valeur boursière supplémentaire.

La capitalisation des seules sociétés tanzaniennes s’établissait à 28 276,59 milliards de shillings le 11 septembre, contre 26 717,21 milliards une semaine plus tôt. L’indice général DSEI a progressé de 2,97 % sur la même période, tandis que l’indice des banques, de la finance et de l’investissement a gagné 7,04 %.

Les valeurs bancaires ont joué un rôle central dans le mouvement. NMB Bank a atteint une capitalisation d’environ 10 950 milliards de shillings le 10 septembre, après une nouvelle hausse de son action à 2 190 shillings. La banque est devenue la première société cotée à Dar es Salaam à dépasser 10 000 milliards de shillings de valorisation.

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La hausse des cours ne s’est pas accompagnée d’une augmentation du volume hebdomadaire des échanges. Les transactions sur actions ont totalisé 61,07 milliards de shillings sur la semaine du 7 au 11 septembre, en baisse de 29,31 % par rapport à la semaine précédente.

Les investisseurs locaux ont représenté 99,85 % des achats sur la semaine, contre 0,15 % pour les investisseurs étrangers. Ces derniers ont en revanche compté pour 10,34 % des ventes, ce qui a produit un solde net vendeur étranger d’environ 2,36 millions de dollars.