Ouganda : un terminal de 310 millions $ stockera 320 millions de litres

Le président ougandais Yoweri Museveni a lancé jeudi 17 septembre à Namwabula, dans le district de Mpigi, la construction du Kampala Storage Terminal, un projet pétrolier estimé à environ 310 millions de dollars. Développée par Uganda National Oil Company, l’installation doit pouvoir stocker jusqu’à 320 millions de litres de produits pétroliers.

Le terminal doit accueillir de l’essence, du diesel, du carburéacteur et du kérosène. UNOC indique que l’Ouganda consomme environ 240 millions de litres de produits pétroliers par mois, ce qui place la capacité annoncée à un peu plus d’un mois de consommation nationale.

Le site, implanté sur environ 300 acres à l’ouest de Kampala, doit compléter le terminal de Jinja et les dépôts privés. Le gouvernement veut disposer de volumes supplémentaires pour constituer des réserves stratégiques et limiter l’effet des ruptures d’approvisionnement sur le marché intérieur.

Selon Uganda Business News, UNOC prévoit de détenir 100 % du projet, après avoir envisagé par le passé un montage avec un partenaire stratégique. Le terminal doit également fournir des capacités de stockage aux distributeurs de produits pétroliers.

Publicité

Le projet doit être relié à la future raffinerie de Hoima par un oléoduc de produits raffinés d’environ 211 kilomètres. Cette liaison doit acheminer vers Mpigi du carburant produit localement avant sa distribution vers Kampala, la région centrale et d’autres marchés.

L’Ouganda reste fortement dépendant des corridors régionaux pour ses carburants raffinés. Uganda Business News estime que 95 % des volumes importés passent par le corridor nord via le Kenya et 5 % par la route tanzanienne, alors que la consommation nationale atteint environ 2,9 milliards de litres par an.