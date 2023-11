Zelensky estime que la guerre à Gaza « détourne l’attention » de l’Ukraine

- Publicité-

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que le conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas avait détourné l’attention de la guerre opposant l’Ukraine à la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a contesté ce samedi 4 novembre que la guerre entre son pays et la Russie soit dans une «impasse», après qu’un commandant ukrainien de haut rang a affirmé dans la semaine que les deux armées se trouvaient prises au piège d’une guerre d’usure et de positions. «Le temps a passé aujourd’hui et les gens sont fatigués (…) Mais nous ne sommes pas dans une impasse», a affirmé Volodymyr Zelensky lors d’une conférence de presse à Kiev avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

L’attention internationale «détournée» de l’Ukraine

L’Ukraine mène depuis juin une lente contre-offensive pour tenter de libérer les territoires occupés de l’Est et du Sud. Mais, jusqu’ici, les avancées ont été très limitées. La ligne de front, longue de plus de 1000 km, n’a guère bougé depuis près d’un an et la libération de la ville de Kherson en novembre 2022.

Le Kremlin avait aussi assuré jeudi que le conflit en Ukraine ne se trouvait pas dans une «impasse», contestant des propos du commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valery Zaloujny, dans une interview à The Economist. «Tout comme lors de la Première Guerre mondiale, nous avons atteint un niveau technologique tel que nous nous trouvons dans une impasse», avait déclaré Valery Zaloujny à l’hebdomadaire britannique. «Il n’y aura probablement pas de percée magnifique et profonde», avait-il ajouté.

Le président Zelensky a démenti samedi toute pression des pays occidentaux pour entamer des négociations avec la Russie. Il a admis que le conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas avait «détourné l’attention» de la guerre opposant l’Ukraine à la Russie. «Il est évident que la guerre au Proche-Orient, ce conflit, détourne l’attention», a-t-il commenté.

«Nous nous sommes déjà retrouvés dans des situations très difficiles lorsqu’il n’y avait presque aucune focalisation sur l’Ukraine», a noté Volodymyr Zelensky, en ajoutant «je suis absolument certain que nous allons relever ce défi». Les soutiens de l’Ukraine, en particulier les États-Unis, répètent qu’ils procureront de l’aide militaire et financière à Kiev jusqu’à la défaite de la Russie.