Zelenski critique l’UE qui tarde à adopter le sixième train de sanctions contre la Russie

Le président ukrainien Vladimir Zelenski s’est adressé lundi aux chefs d’État et de gouvernement européens et a durement critiqué les Vingt-Sept pour leur incapacité de se mettre d’accord sur le sixième train de sanctions contre la Russie. Vladimir Zelenski a fait son intervention en visioconférence et a publié l’enregistrement sur sa chaîne Telegram.

« Le cinquième train de sanctions a été introduit le 8 avril, depuis 52 jours ont passé », a déclaré le président ukrainien. Selon lui, les pays européens doivent décréter des sanctions supplémentaires contre la Russie afin de « l’obliger à chercher la paix avec l’Ukraine ». Il a souligné qu’aucun compromis sur la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ne pouvait être toléré.

Cela fait déjà un mois que les pays de l’Union européenne ne peuvent pas parvenir à un accord sur le sixième train de sanctions contre la Russie. La Commission européenne propose d’introduire un embargo sur le pétrole russe et d’interdire les importations de pétrole brut six mois après l’entrée de l’embargo en vigueur, et, à partir de 2023, de mettre fin aux livraisons de produits pétroliers russes. Or, la Hongrie qui bénéficie du soutien de plusieurs autres pays s’oppose fermement à ces restrictions jugeant leurs conséquences catastrophiques pour les économies européennes.