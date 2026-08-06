Zazie : sa fille Lola décroche un prestigieux diplôme

Zazie affiche une fierté légitime : sa fille unique, Lola, âgée de 23 ans, vient d’obtenir le diplôme supérieur professionnel d’artiste de cirque délivré par l’Académie Fratellini, prestigieuse école située à Saint-Denis. Spécialisée dans le cadre coréen, la jeune artiste s’oriente vers le spectacle vivant et les disciplines aériennes plutôt que vers la scène musicale maternelle.

Artiste reconnue pour sa carrière musicale — notamment son rôle de coach sur The Voice et sa contribution à la chanson Allumer le feu de Johnny Hallyday — Zazie a traversé ces derniers mois une vive polémique médiatique avec Jean Messiha. La nouvelle réussite professionnelle de sa fille concentre désormais l’attention familiale sur un parcours artistique distinct et confirmé.

Fille de Zazie et du guitariste Fabien Cahen, Lola a suivi un cursus spécialisé dès son adolescence : l’école Flip Flap dans le 14e arrondissement de Paris, puis l’École nationale des arts du cirque (ENACR) de Rosny-sous-Bois avant d’intégrer l’Académie Fratellini en 2023 pour parfaire sa formation.

Une formation exigeante au service du cirque contemporain

Installée à Saint-Denis depuis 2003, l’Académie Fratellini est reconnue pour former des artistes de cirque professionnels et pour produire des spectacles accessibles au public. Le diplôme supérieur professionnel d’artiste de cirque, mentionné par l’établissement, est homologué au niveau licence et sanctionne trois années de travail mêlant technique, création et pratique scénique.

Au sein de cette formation, Lola s’est spécialisée dans le cadre coréen, une discipline aérienne qui se pratique en duo : un porteur stabilise la structure pendant que le voltigeur exécute des figures acrobatiques. La pratique exige une grande maîtrise technique, une cohésion étroite entre partenaires et de longues heures d’entraînement pour développer la précision et la sécurité des mouvements.

Durant sa scolarité à Fratellini, l’étudiante a croisé Jean‑Baptiste Perrissin, rencontré précédemment à l’ENACR, avec qui elle forme aujourd’hui le « du.o de la montagne ». Le duo a déjà multiplié les représentations, notamment une participation au Festival européen du cirque aérien de Turin en juin dernier.

Leur création En Chant(i)er figure au programme de plusieurs manifestations estivales : le Fabrique Festival en Normandie et le Cosmos d’Aix‑en‑Provence sont annoncés parmi leurs prochaines étapes. Les deux interprètes diffusent régulièrement des extraits de leurs numéros sur Instagram, mêlant images de figures aériennes et moments de complicité professionnelle, publications auxquelles Zazie a réagi par un message de fierté relayé sur le réseau social.