Zambo Anguissa en convalescence prolongée au Napoli

Éloigné des terrains depuis plusieurs mois, Zambo Anguissa suscite de nombreuses questions à Naples. Annoncé à plusieurs reprises comme proche d’un retour, le milieu camerounais poursuit en réalité une convalescence qui s’éternise, au grand désarroi du club et de ses supporters.

Sa dernière sortie sous le maillot napolitain remonte au 9 novembre, lors de la défaite contre Bologne en Serie A. Quelques jours plus tard, en sélection nationale, il a souffert d’une lésion musculaire à la cuisse qui l’a contraint à observer une longue période de repos et de soins, retardant sa participation aux entraînements collectifs.

Le staff médical du Napoli indique que la blessure musculaire initiale est désormais résorbée et que les protocoles de rééducation ont été respectés. Malgré ces progrès, la fin de la rééducation annoncée n’a pas pour l’instant débouché sur une reprise de la compétition.

Un nouveau problème physique freine la remise en jeu

Antonio Conte a précisé récemment que le joueur était désormais confronté à une douleur dorsale distincte de la précédente blessure à la cuisse. Ce type d’affection demande des examens plus approfondis et une approche thérapeutique différente, rendant difficile toute date de retour précise pour le moment.

En conséquence, Anguissa a manqué une large partie de la saison : ses absences se comptent en matches de championnat, tout comme en Coupe d’Italie, en Supercoupe et en compétitions européennes. L’absence prolongée du milieu se traduit par un ajustement continu de l’effectif et complique la planification tactique du staff.

La cellule médicale favorise la prudence afin de limiter les risques de récidive, ce qui repousse toute réintégration accélérée dans le groupe. La priorité reste une guérison complète suivie d’une reprise progressive, adaptée à la complexité du problème dorsal.

