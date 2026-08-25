Zambie : la ZRA signe avec Astrophysics pour équiper Livingstone d’un scanner cargo

La Zambia Revenue Authority et l’américain Astrophysics Inc. ont annoncé le 24 août 2026 à Lusaka la signature d’un accord pour équiper le poste-frontière de Livingstone d’une technologie avancée de contrôle cargo par rayons X, avec l’objectif de fluidifier le passage des marchandises.

La cérémonie s’est tenue à l’ambassade des États-Unis à Lusaka, en présence notamment de Dingani Banda pour la ZRA, de Vincent Zayek pour Astrophysics et de Mich Coker.

Le projet doit accélérer l’inspection des camions et des cargaisons, réduire les délais de passage et compliquer le transport de contrebande ainsi que de marchandises dangereuses.

Selon Dingani Banda, cité par Lusaka Times, une inspection physique sans scanner peut prendre jusqu’à cinq heures, alors que le scanner déjà déployé à Nakonde traite un camion de 30 tonnes en environ cinq secondes.

Cette coopération entre la ZRA et Astrophysics avait déjà débouché sur la mise en service d’un scanner similaire à Nakonde en juin 2026, présenté comme un premier jalon du partenariat.