Zambie: la liste contre l’Egypte avec Patson Daka

La Zambie a publié sa liste des Chipolopolos sélectionnés en prévision de ses prochains matchs amicaux contre l’Égypte et l’Ouganda, programmés plus tard ce mois d’octobre.

Le sélectionneur national de la Zambie, Avram Grant, a dévoilé jeudi la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres amicales à venir, conformément aux prochaines journées FIFA du mois d’octobre. Cette liste compte 25 noms, parmi lesquels figurent des cadres de l’effectif dont Sashion Sakala et Patson Daka.

La sélection zambienne va disputer deux rencontres amicales au cours de cette fenêtre internationale, respectivement contre l’Égypte et l’Ouganda, les 12 et 17 octobre 2023. Ces matchs revêtent une importance capitale, car elles serviront de préparation au technicien israélien et à son équipe en vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, prévue l’année prochaine, ainsi que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qui débuteront en novembre.

La liste de la Zambie: