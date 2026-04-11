Zambie : Kaweche Kaunda, fils du premier président Kenneth Kaunda, retrouvé mort dans un hôtel

Kaweche Kaunda, l’un des fils du premier président de la Zambie Kenneth Kaunda, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Ndola, dans la province du Copperbelt, où il s’était rendu pour des affaires.

Il a été découvert inanimé dans une résidence/appartement du quartier Northrise, après que des proches ou employés ont signalé son absence de réponse. Transporté à l’hôpital universitaire de Ndola, il a été déclaré mort à son arrivée, sans blessure visible apparente sur le corps.

Kaweche Kaunda aurait environ 67 ans ; les premières constatations suggèrent un décès intervenu entre la soirée du 8 avril et la matinée du 9 avril 2026. La police a ouvert une enquête et le corps a été placé à la morgue en vue d’une autopsie pour déterminer la cause exacte du décès.

Membre de la très influente famille Kaunda, il était impliqué dans les affaires publiques et œuvrait pour préserver l’héritage de son père, Kenneth Kaunda, père de l’indépendance de la Zambie et premier chef de l’État du pays (1964–1991). Son décès a été confirmé par son frère aîné, Panji Kaunda, ambassadeur zambien au Malawi, qui qualifie la perte de « dévastatrice ».